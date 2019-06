Parcheggia senza freno a mano: donna resta incastrata tra l'auto e una recinzione

È rimasta incastrata tra la portiera di un'auto e la recinzione di una casa, per questo sono intervenuti i vigili del fuoco e l'hanno salvata. E' successo ad Avenza. La donna, di origini orientali, aveva lasciato probabilmente l'auto parcheggiata senza freno a mano e questa si è messa in movimento colpendo la donna e facendola incastrare tra la portiera e la recinzione. I vigili del fuoco hanno liberato la donna dalla morsa e quindi il 118 l'ha trasportata all'ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

