Pisa batte Arezzo: si sognano la Serie B e il derby con l'Empoli

Il Pisa ha sconfitto l'Arezzo nel derby dei quarti nei playoff e ora sogna un altro derby, quello con l'Empoli. Ieri, domenica 2 giugno, i ragazzi di D'Angelo hanno battuto uno a zero l'Arezzo e sono passati in semifinale anche grazie al tre a due dell'andata. Adesso ci sarà la semifinale con la Triestina e poi l'eventuale finale playoff.

A Pisa c'è chi sogna la Serie B. La città è in fermento e anche i bookmakers danno i nerazzurri tra i favoriti, così come il Piacenza che era nel medesimo girone. La speranza da parte dei pisani è quella di tornare a giocare a Empoli: l'ultima volta è successo pochi anni fa, quando il Castellani diventò la casa del Pisa per alcuni match; l'ultimo confronto è del 2008-09 in B, 3-0 e 2-0 per i nerazzurri. In caso di promozione, però, le due toscane tornerebbero a incontrarsi dato che l'Empoli è sceso dalla A alla B all'ultima giornata.

Per ciò che riguarda le partite di semifinale, mercoledì 5 giugno alle ore 20.30 si giocherà Pisa-Triestina mentre Piacenza-Trapani è stata messa in calendario sabato 8 giugno, con inizio sempre alle 20.30. Le gare di ritorno: domenica 9 giugno Triestina-Pisa, alle 18.30; sabato 15 giugno Trapani-Piacenza, sempre alle 20.30.

