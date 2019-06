Piste ciclabili a Castelfiorentino, Ghiozzi (Verdi): "Nessuna risposta concreta da 20 anni"

Oggi giornata mondiale della "bici" e domani? A Castelfiorentino da almeno 20 anni senza risposte concrete, nessun sindaco ha fatto un metro di piste ciclabili, quelle vere che servono al vivere quotidiano dei cittadini che collegano centro e periferie del paese, i luoghi dove si studia e si lavora.

Dobbiamo dare sicurezza a chi si muove in bicicletta, molti non la usano per paura di muoversi nella confusione di un traffico cittadino spesso disordinato e poco attento ai divieti.

I cittadini si aspettano un progetto che aiuti e sostenga la mobilità dolce come i Verdi sostengono da sempre, se vogliamo essere europei anche questo è un settore che va promosso perché porta nuova economia, migliora la qualità della vita, porta più turismo e contrasta le emissioni del dannoso Co2.

E a "Castello corri" i Verdi dicono meglio in bici su piste ciclabili protette. Verificheremo se almeno entro la fine dell'anno la nuova giunta si muoverà nella giusta direzione, a favore della bici e dei cittadini, naturalmente.

Damiano Ghiozzi, Verdi

