Poggio alla Malva ricorda i partigiani caduti nel '44

Alighiero e Bogardo Buricchi, Bruno Spinelli e Ariodante Naldi: sono i quattro ragazzi che la notte tra il 10 e l’11 giugno del 1944 persero la vita sotto il costone collinare di Poggio alla Malva, nell’azione di sabotaggio al treno carico di esplosivo destinato all’esercito tedesco. Lo scoppio fu tremendo: 1600 quintali di tritolo bruciarono la pineta, fecero danni al dinamificio Nobel e ai tetti delle case di Poggio alla Malva. Un’esplosione che costò la vita a quattro degli otto giovani autori del sabotaggio, si salvarono soltanto Enzo Faraoni, Ruffo del Guerra, Lido Sarti e Mario Banci.

Il sacrificio dei Partigiani carmignanesi, morti in nome della libertà e della pace rimane un avvenimento centrale nella storia del Comune di Carmignano e della Resistenza in generale. Il Comune di Carmignano - in collaborazione con il Comitato “11 Giugno” di Poggio alla Malva, circolo A. Naldi di Poggio alla Malva, Anpi Prato e Carmignano - ha così stilato un ricco programma di iniziative. “L’intento è quello di creare un legame tra passato e presente al fine di non disperdere la memoria di questo periodo della storia italiana in cui si inserisce la morte dei quattro giovani carmignanesi – ha spiegato l’assessore alla Cultura -. Anche quest’anno abbiamo così predisposto un ricco calendario di appuntamenti, che vanno dalla presentazione del libro di Gino Bartali alla presenza del giornalista Gianni Mura, all’incontro con Don Massimo Biancalani, fino ai reading, alla camminata sui sentieri partigiani e, momento culminante, la commemorazione ufficiale in ricordo dei quattro partigiani, in programma l’11 giugno. Tante iniziative, alle quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per mantenere vivo il ricordo e non dimenticare il sacrificio di coloro che sono morti in nome della pace”.

Il primo appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle 21.15 alla Casa del Popolo di Seano con la presentazione del libro di Alberto Toscano “Gino Bartali. Una bici contro il fascismo”. Interverrà il giornalista e scrittore Gianni Mura, sarà presente anche la nipote di Gino Bartali. Un volume nel quale Toscano analizza la figura del leggendario ciclista Bartali, vincitore di tre Giri d’Italia e due Tour de France, a partire da tutti gli aspetti del suo essere: l’uomo, lo sportivo, il credente, l’antifascista. Come scritto da Mura nella prefazione “Questo libro e la storia, quella piccola del ciclismo di fronte a quella del mondo, ci ricordano una cosa: che davanti a profonde ingiustizie, diritti e libertà negati, atrocità come quelle attuate dal nazifascismo, ribellarsi è giusto. E Bartali lo sapeva”.

Si prosegue poi giovedì 6 giugno alle 18 al cimitero di Comeana con la deposizione della corona di alloro in memoria di Sergio Sorri. Alle 20 al Circolo Arci L. Becagli di Poggio a Caiano è invece in programma “Patto d’amicizia tra residenti”: una cena organizzata dai Circoli Arci di Carmignano, Poggio a Caiano, Figline, Mezzana, S.Giorgio a Colonica, S.Ippolito (costo 13 euro). Per prenotazioni rivolgersi ai circoli Arci di Carmignano; Comeana, Bacchereto, Seano, Poggio alla Malva.

Venerdì 7 giugno alle 21.15 al Circolo Arci di Poggio alla Malva da non perdere “Resistenza oggi”, un incontro con Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro, che parlerà della sua esperienza di accoglienza.

Sabato 8 giugno alle 11 al cimitero di Carmignano verrà deposta una corona di alloro al monumento ai Partigiani. Per l’intera giornata al Circolo Arci di Carmignano spazio all’iniziativa di solidarietà per la nave Mare Ionio “Lascia e raddoppia”: lascia 1 euro e il circolo raddoppia. Le iniziative proseguiranno poi domenica 9 giugno alle 9.30 alla Chiesa di Santo Stefano a Poggio alla Malva con la Santa messa in suffragio dei partigiani caduti. Lunedì 10 giugno alle 21.15 nella centralissima piazza G. Matteotti a Carmignano arriva “Strilli di rondine”, cantautorato con reading tratto dal libro “diSEGNI ribelli” di Milena Prestia. Storie di lotta e libertà, dedicate a tutti coloro che, invece di “credere, obbedire, combattere”, pensano liberamente. L’iniziativa è curata dal coordinamento dei circoli Arci Medicei.

Martedì 11 giugno, giornata della commemorazione, alle 20 è in programma la deposizione della corona di alloro al cippo dei Martiri di Artimino. Alle 20.30 in piazza A. Naldi a Poggio alla Malva “Nel ricordo di Ariodante Naldi, Bogardo Buricchi, Alighiero Buricchi, Bruno Spinelli”, fiaccolata fino al Cippo dei Caduti con accompagnamento della Filarmonica G. Verdi di Bacchereto e commemorazione ufficiale alla presenza delle autorità. Durante la commemorazione si esibirà il Coro Novecento di Fiesole.

Le celebrazioni termineranno domenica 16 giugno con “Sentieri partigiani di Anpi Prato”, la camminata da Carmignano a Poggio alla Malva curata dal gruppo trekking Sentieri Partigiani in collaborazione con i gruppi G.E.M. e La Traccia. Il ritrovo è alle 9 in piazza G. Matteotti davanti al Comune.

