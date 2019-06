Quel ponte tra Dante Alighieri e Gioacchino da Fiore: la mostra di Ernesto Piccolo ed Eduardo Bruno

Sarà inaugurata martedì 4 giugno 2019, alla ore 17.30, nella Sala delle Esposizioni dell'Accademia delle Arti del Disegno, a Firenze in via Ricasoli 68, la mostra di Ernesto Piccolo ed Eduardo Bruno 'L'età dello Spirito. Dante Alighieri e Gioacchino da Fiore', con il patrocinio della Città Metropolitana, del Comune di Firenze e della Regione. Interverranno Cristina Acidini, presidente dell'Accademia; Eugeno Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Cosimo Damiano Fonseca, Accademico dei Lincei; Riccardo Succurro, Presidente del Centro Studi Gioachimiti; Andrea Granchi, Presidente della Classe di Pittura; Domenico Viggiano, Direttore della Sala Mostre dell’Accademia. La mostra sarà aperta dal 4 al 30 giugno 2019. Orari: 10-13/17-19, domenica 10-13, lunedì chiuso. Ingresso libero. Catalogo Edizioni Polistampa.

Mercoledì 5 giugno, in occasione della mostra, si svolgerà il convegno 'L’età dello Spirito: Dante e Gioacchino da Fiore' presso l'Accademia in via Orsanmichele 4. Alle 10 il saluto di Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, quindi gli interventi di Cosimo Damiano Fonseca ("Dante versus Gioacchino"); Riccardo Succurro ("Il Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore"), Carmelo Mezzasalma, Superiore della Comunità di San Leolino ("Dante e Gioacchino da Fiore, il fuoco della profezia"). Quindi, alle 12, le conclusioni di Fonseca.

