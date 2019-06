Raccolti 10mila euro al PalaParenti con Campioni del mondo & Friends

Un evento sorprendente quello andato di scena al PalaParenti di Santa Croce. Un’ondata di pubblico festante è accorsa per gustarsi un epico match che vedeva come protagonisti la cosiddetta “generazione dei fenomeni”, che in un passato non troppo lontano ha composto l’ossatura della Nazionale maschile della Pallavolo italiana. La partita ha fatto da cornice a un pomeriggio ricco di sorrisi e applausi per un’iniziativa solidale.

Maurizio Matteoli, Presidente del Lions Club, ha esclamato a gran voce: “ Un’iniziativa azzeccata con una risposta del pubblico importante in un pomeriggio veramente caldo sia dentro che fuori dal PalaParenti. Vedere così tante persone tifanti e pronte a offrire riempie il cuore e innalza l’obiettivo dell’iniziativa”.

L’elenco dei partecipanti faceva tremare i polsi: Andrea Zorzi, Marco Bracci, Andrea Gardini, Paolo Tofoli, Fabio Vullo, Roberto Masciarelli, Michele Pasinato, Jack Sintini, Stefano Recine, Damiano Pippi e Paolo Cozzi. All’evento, organizzato dalla società Lupi Santa Croce in collaborazione con l’Associazione Giacomo Sintini e il Lions Club San Miniato, presente anche Carmelo Pittera, coach della storica squadra del Gabbiano d’Argento che giunse seconda ai Mondiali del 1978.

Ad animare la serata la voce dello Speaker “mondiale” Giuseppe Baratta. Tre i set disputatati sul teraflex santacrocese, durante i quali è stata effettuata l’estrazione della lotteria al fine di accaparrarsi la maglia di alcuni dei protagonisti della pallavolo nazionale: vedi Zaytsev, Egonu, Piccinini, Lanza.

“Molti i campioni presenti – afferma Alessandro Benedetti, Segretario Generale della Fondazione Meyer – che hanno risposto alla chiamata per questo importante evento che è giunto alla seconda edizione. L’obiettivo era unire solidarietà e partecipazione, ne è uscito un binomio spumeggiante. L’idea trapelata è di proporre la manifestazione anche il prossimo anno, al fine di creare un appuntamento annuale affermato per tutti gli sportivi, amanti di questo sport. Mi fa sorridere il fatto che, attraverso questo progetto, abbiamo unito famiglie che si sono riversate nell’impianto per godersi le gesta dei campioni della nostra penisola”.

La festa è andata avanti con una performance sorprendente, ne ha parlato Marco Bracci, pluricampione, con 51 medaglie in carriera: “Ho trascorso una bellissima serata in compagnia dei miei amici pallavolisti. É stato emozionante vedere la cornice di pubblico recatasi al PalaParenti. Alcuni tifosi sono venuti perfino da Milano e da Roma, questo è motivo d’orgoglio. Il service è riuscito perfettamente e il ricavato ha superato la cifra che ci aspettavamo”.

Il pubblico ha potuto deliziarsi con le giocate di Andrea Zorzi, lo “Zorro” della pallavolo, medaglia d’oro ai Mondiali di Rio De Janeiro ’90 e Atene ’94: “Una meraviglia. Ritrovare i miei compagni è stato incredibile. L’ambiente ci ha spinto e coccolato. C’è da fare un plauso all’organizzazione che ha concepito una serata di sport per un fine ben più importante”.

Del match anche Damiano Pippi, il tuttocampista che, nella propria carriera, ha giocato dapprima schiacciatore, per poi evolversi libero, con risultati celestiali, nonostante la sua altezza rammenti i 194 cm: “È andato tutto per il meglio. Mi sono e ci siamo divertiti. Ho ritrovati amici che non vedo frequentemente. Da sottolineare il fatto che il pubblico ha riposto veramente molto bene e che l’incasso ha superato di gran lunga le nostre aspettative.

Presente anche Giacomo Sintini, sia con la propria fondazione, sia con le sue qualità sul teraflex, l’ex giocatore nel corso del 2011 ha sconfitto un “linfoma non Hodgkin a grandi cellule b”: “È stato un evento fantastico, con un grandissimo scopo. C’è stato l’ottimo impegno nell’organizzazione da parte delle enti che si sono prodigate per questo evento. Soddisfacente vedere tante persone impegnate per uno scopo così nobile. Bellissimo ritrovare per l’ennesima volta la grande fratellanza che c’è tra “noi”, la stessa alchimia dei tempi d’oro passati. Sorprendente come questi grandi campioni abbiamo la voglia e la prontezza di mettersi in gioco per chi è meno fortunato. Ognuno di noi ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà che la vita ti mette davanti e quanto può essere fondamentale essere di aiuto. La raccolta è stata eccezionale, sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia del volley”.

Al termine della serata c’è da registrare la vittoria schiacciante, dovuta non a un ace o un gesto tecnico, bensì ai circa 10.000 euro ricavati dall’evento. 10.000 sorrisi regalati ai bambini del centro pediatrico Meyer! “Campioni del mondo & Friends” ha racchiuso Amore, Calore ed Energia: un vero e proprio ACE per la ricerca!

Una partita vinta con risultato schiacciante… una partita dove l’importante non era mettere a terra una schiacciata o piazzare un ace decisivo, bensì fare in modo di regalare un sorriso a bambini meno fortunati e più bisognosi di un aiuto. E così, i “CAMPIONISSIMI” della “Generazione Dei Fenomeni” si sono riuniti per dare luogo ad una grandissima e riuscitissima manifestazione, capace di attirare più di un migliaio di persone e soprattutto moltissimi bambini.

Non ci dilungheremo nel raccontare le gesta eroiche dei campionissimi nel caldo pomeriggio Santacrocese, ci interessa più ringraziare tutte le persone che sono accorse e che hanno permesso di raccogliere circa 10.000 euro che verranno donati alla “Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer”.

Un ringraziamento speciale va a tutti i campionissimi, nessuno escluso che grazie al loro cuore hanno permesso il successo della manifestazione. Un ringraziamento speciale va al Lions di San Miniato, attento organizzatore e promotore dell’evento. Un ringraziamento speciale va agli addetti ai lavori, che, nonostante la bella stagione ed il caldo si sono adoperati per la grande riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor e all’istituzioni che ci hanno supportato economicamente per raggiungere il grande risultato ottenuto.

Se ci siamo dimenticati di qualcuno, ci scusiamo in anticipo. Il nostro grazie è indirizzato a tutti coloro che, tanto o poco hanno reso possibile tutto ciò.

Fonte: Lupi Santa Croce

