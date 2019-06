Regione e CNA a confronto sul mercato degli appalti pubblici

CNA Toscana organizza mercoledì 5 giugno prossimo a Firenze un incontro sul mercato degli appalti pubblici (lavori, servizi, beni) in Italia e in Toscana e sul relativo quadro normativo in essere e in divenire, con un focus sulla Toscana; proprio in Toscana infatti istituzioni, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali hanno siglato nel gennaio scorso il “Protocollo d’intesa per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi”, a seguito del quale è stata approvata la conseguente Legge Regionale n. 18 del 16 aprile scorso.

Il Convegno regionale IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI E IL SISTEMA DELLE IMPRESE si terrà mercoledì 5 giugno a Firenze, presso l’Hilton Garden Inn Florence Novoli, in via Sandro Pertini n° 2, con inizio alle ore 16 e il seguente programma:

ore 16,00 – Registrazione dei partecipanti

ore 16,15 – Introduzione Antonio Chiappini, Responsabile Area Relazioni Istituzionali della CNA Toscana

ore 16,30 Lorenzo Bellicini, Direttore CRESME L’evoluzione e le prospettive del mercato nazionale e regionale degli appalti pubblici; il sistema di impresa, la sfida e l’opportunità

ore 17,00 Pierdanilo Melandro, GDL Contratti Pubblici ITACA La normativa appalti dalle Direttive comunitarie al Codice nazionale: un cantiere sempre aperto

ore 17,30 Ivana Malvaso, Responsabile Settore Contratti Regione Toscana Il Protocollo sugli appalti pubblici e la Legge Regionale 18/2019

ore 18,00 Intervento Enrico Rossi, Presidente della Giunta Regionale della Toscana Il ruolo della Regione sul mercato toscano degli appalti: il Patto per la qualità del lavoro e la valorizzazione della ‘buona impresa’

ore 18,30 Conclusioni Andrea Di Benedetto, Presidente CNA Toscana

Moderatore: Nicola Tosi, Direttore Generale CNA Toscana

Fonte: CNA Toscana

