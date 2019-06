Riqualificare il Piazzone, assemblea con Confcommercio a Pontedera

Riqualificare piazza Martiri della Libertà, a Pontedera nota a tutti come il Piazzone. L'iniziativa nasce da Confcommercio Provincia di Pisa, che ha organizzato per giovedì 6 giugno una assemblea alla quale sono invitati a partecipare tutti i commercianti della piazza. Appuntamento alle ore 15 al locale Beat, in Corso Matteotti 139, per raccogliere idee, proposte, suggerimenti sul futuro di una delle principali piazze di accesso alla città.

“Vogliamo presentarci di fronte al nuovo sindaco una volta eletto, con una idea chiara e soprattutto condivisa su come potrebbe essere riqualificata questa piazza strategica per Pontedera” - spiegano all'unisono Mickey Condelli e Valentina Savi, rispettivamente presidente e referente sindacale di Confcommercio Pontedera: “in questa fase progettuale è fondamentale il contributo di tutti, al fine di avviare finalmente un percorso capace di restituire la piazza alla migliore fruizione possibile”.

L'assemblea sarà anche l'occasione per discutere delle iniziative che si svolgeranno sul Piazzone durante la Notte d'Era del prossimo 29 giugno.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

