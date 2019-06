Rubano sei bottiglie di vino pregiato in enoteca, arrestata coppia a Bolgheri

Sembravano una normale coppia, sono entrati in un ristorante-enoteca e poi hanno cercato di rubare sei pregiate bottiglie di vino. Un 37enne e una 43enne sono stati arrestati per furto aggravato a Bolgheri (Castagneto Carducci) dopo aver cercato di portar via sei vini da oltre 700 euro di valore.

Sono stati messi in manette nel pomeriggio di ieri, domenica 2 giugno, dai carabinieri di Donoratico, ma a accorgersi del furto è stata una guardia penitenziaria che si trovava nel locale e ha avvisato il proprietario.

I due erano seduti in un tavolo in posizione defilata e hanno preso diverse bottiglie dagli scaffali in sala. La donna, indossando una larga gonna con all'interno un'ulteriore gonna con tasche è riuscita a nascondere 6 bottiglie di vino di vari marchi di Bolgheri, approfittando della grande affluenza di clienti.

I militari hanno individuato e arrestato i ladri, dopo aver scoperto inoltre nella loro autovettura altre 23 bottiglie di vino pregiato, rubate presumibilmente a Montalcino e Montepulciano, per un valore complessivo stimato sugli 8 mila euro.

Le prime 6 bottiglie sono state quindi restituite all'enoteca mentre le ulteriori 23 sono state poste sotto sequestro e sono in corso gli accertamenti per individuarne la provenienza. La donna dopo l'arresto è stata messa ai domiciliari mentre il compagno è stato trasferito nel carcere di Livorno.

