Nell’ambito delle celebrazioni del 73° anniversario della Fondazione della Repubblica, ieri sera, domenica 2 giugno, alla presenza del prefetto di Firenze Laura Lega, a Palazzo Medici Riccardi, il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini ha partecipato alla consegna di una onorificenza al Merito della Repubblica Italiana a un cittadino empolese. Fra gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana come Ufficiale, c’era Siro Gini, di Monterappoli.

Già Cavaliere dal 2008, Siro è da 9 in pensione, in questo periodo non si è fermato, ma ha proseguito a dedicarsi all’Opera Medicea Laurenziana, un luogo dove aveva già lavorato per 35 anni.

Infatti dopo 20 anni di fabbrica, in una importane ditta calzaturiera fiorentina, un concorso lo ha portato alle Cappelle Medicee, come dipendente delle Belle Arti e poi del Ministero.

Ha vissuto un bel pezzo di storia di quella istituzione, passando dal ruolo di custode a capo servizio, ed è stato in quel periodo testimone, tra le tante cose, della riesumazione di tutto il ramo granducale, ha assistito alla scoperta dei disegni di Michelangelo e ha accompagnato in quegli ambienti tante personalità, anche internazionali.

In questi anni è stato a fianco dei vari presidenti dell’Opera Medicea Laurenziana che si occupa del decoro del complesso mediceo che comprende la Basilica di San Lorenzo con la Sacrestia Vecchia, i chiostri e gli annessi monumentali, la Biblioteca Medicea Laurenziana e il Museo delle Cappelle Medicee.

Ieri sera, accompagnato dalla moglie Alessandra, ha ricevuto l’onorificenza dal prefetto Lega, insieme al presidente della Opera Medicea Paolo Padoin e al vicesindaco Fabio Barsottini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

