Tre nuove case a Vicopisano per famiglie in difficoltà, Ferrucci: "Mai lasciare indietro nessuno"

Tre nuove abitazioni destinate a famiglie in difficoltà grazie alla Fondazione Batini e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Vicopisano.

Un momento emozionante, sabato primo giugno, in località Luchetta a Vicopisano, quando il Presidente della Fondazione Ettore Batini, Riccardo Vanni, ha inaugurato, insieme al comitato direttivo dell’Ente e al Sindaco appena eletto, Matteo Ferrucci, con la benedizione di Don Tadeustz Dobrowolsky, alla presenza delle Forze dell'Ordine, di don Paolo Manzin, parroco di San Giovanni alla Vena, e di don Emanuele Morelli, direttore della Caritas diocesana, un edificio completamente ristrutturato in cui sono stati ricavati tre appartamenti per finalità sociali, destinati a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, con un orto a disposizione.

“Siamo lieti e orgogliosi di poter inaugurare questa residenza - ha detto il Presidente Vanni - che rispecchia profondamente i criteri ispiratori della Fondazione e ciò che ci ha trasmesso il professor Batini. Abbiamo dedicato la casa al dottor Francesco Catelli che tanto ha fatto, come medico del nostro paese, per la comunità, con professionalità, generosità e una dedizione infinita”.

“Sono onorato di fare il mio primo discorso da Sindaco - ha detto Ferrucci - in occasione dell’inaugurazione di questa residenza che sintetizza nel modo più alto cosa significa essere comunità. Non nascondo di essere davvero emozionato, oggi ci sono molte persone con le quali sono cresciuto e mi fa particolarmente piacere sottolineare che la Fondazione, rispondendo in pieno allo spirito del professor Batini, ha fatto tante altre cose, negli anni, per il nostro territorio: per la scuola, per la Caritas, per le associazioni, per l’emergenza abitativa e potrei andare avanti. Per un’Amministrazione sapere di poter contare su una Fondazione così attiva e così orientata al bene degli altri, delle persone in difficoltà, è molto importante. Non bisogna avere paura di premiare il merito, ma non si deve mai lasciare indietro nessuno.”

Per informazioni sulle abitazioni: Fondazione Ettore Batini: 050/799030, fondazionebatini@gmail.com,www.viconet.it.