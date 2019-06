Trofeo Città di Empoli, 8 vittorie per i biancazzurri

Pure il 27° trofeo del meeting 'Città di Empoli' è entrato nella bacheca della società organizzatrice. Il T.N.T. del presidente Giovanni Pistelli ha confermato il primato delle recenti edizioni totalizzando 188 punti davanti a Coopernuoto di Correggio (Reggio Emilia) e Dynamic Sport di Biella. In complesso, hanno preso parte alla manifestazione 37 club italiani, i cui oltre 900 atleti hanno fornito una serie di valide prove.

Le loro prestazioni sono state molto apprezzate dal pubblico presente sulle tribune dell'impianto al Parco di Serravalle per tutti i tre giorni dell'ormai storica rassegna d'inizio estate. I biancazzurri di scuola empolese hanno sommato 8 vittorie, 18 piazze d'onore e 13 terze posizioni nelle gare disputate in vasca scoperta da 50 metri per tutte le categorie, da Esordienti 'A' a Senior.

La medaglia d'oro è finita al collo di Andrea Zannelli (classe 1999) nei 50 e 200 dorso; Filippo Monepi ('01) sui 1500 stile; Mario Nicotra ('02) nei 50 e 100 stile; Alessandro Zannelli ('96) sui 100 e 200 rana per la sessione maschile; mentre, in quella femminile, Matilde Milli (classe 2007) ha vinto i 100 stile. Quindi, tra gli uomini, hanno conquistato l'argento: Andrea Zannelli nei 50 stile e 100 dorso; Mario Nicotra sui 50 dorso e 200 stile; Alessandro Zannelli nei 50 rana; Filippo Monepi sui 400 misti; Alessio Gianni ('02) nei 200 misti e 200 farfalla; Mattia Merighi ('06) sui 50 dorso; Gianmarco Bove ('07) nei 50 e 200 farfalla. Invece, per le donne, hanno meritato il secondo gradino del podio: Karina Deganello (classe 2000) sui 50 stile; Alice Cioni ('07) nei 50 dorso e 100 stile; Alice Lupi ('04) sui 50 dorso; Matilde Milli nei 100 e 200 rana; Ester Iula ('04) sui 200 misti. Col bronzo, a loro volta, sono stati premiati: Andrea Zannelli nei 100 stile e 200 misti; Filippo Monepi sui 100 stile; Daniele Toni ('00) nei 100 farfalla; Mattia Merighi sui 100 e 200 dorso; Matteo Prislei ('04) nei 200 dorso; Gianmarco Bove sui 100 stile; Lara Moretti ('06) nei 50, 100 e 200 rana; Aurora Lepori ('07) sui 100 e 200 rana.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

