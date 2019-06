Tutti i lavori sulle condutture idriche a Firenze

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze sui principali cantieri sulla rete idrica attivi in città nella giornata di oggi. Lavori per rifacimento allacci, sostituzione rete idrica, e manutenzione su tombini ecc. Di seguito i cantieri che vanno ad aggiungersi a quello comunicati nei giorni scorsi e che potrebbero avere effetti sul traffico locale:

- via Mercadante (altezza civico 64), riparazione perdita con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 5 giugno;

- via Angelico (altezza civico 72), rifacimento allaccio con restringimento carreggiata fino al 5 giugno;

- via delle Caldaie (altezza civico 22), nuovo allaccio con chiusura strada fino all’11 giugno;

- via Fiesolana (altezza civico 33), rifacimento allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 5 giugno;

- via Cittadella angolo Ghiacciaie, lavori su chiusino con restringimento carreggiata fino al 7 giugno;

- via Targioni Tozzetti (altezza civico 33) rifacimento allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 5 giugno;

- Via San Domenico (altezza civico 21), lavori su rete idrica con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata;

- via Lungo l’Affrico (altezza civico 184-186), lavori sulla rete con restringimento carreggiata fino al 5 giugno;

- via Adriani (altezza civico 33), rifacimento allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata al 5 giugno;

- via Vittorio Emanuele II (altezza civico 62R), rifacimento allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino alle 15.00 di oggi;

- viale Corsica (altezza civico 27), allaccio acqua con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 6 giugno;

- viale Spartaco Lavagnini, sostituzione rete idrica con restringimento carreggiata fino al 7 giugno;

- via Nencioni (altezza civico 2), nuovo allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 5 giugno;

- via Antonio del Pollaiolo (altezza civico 140), nuovo allaccio idrico con restringimento carreggiata fino al 7 giugno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze