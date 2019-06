In vacanza con il Comune a Matera, iniziativa per i giovani di Carmignano

Quattro giorni alla scoperta di Matera, Capitale europea della cultura 2019. Il Comune di Carmignano, come accade da molti anni, offre a dieci giovani residenti nel territorio, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, la possibilità di andare a Matera coprendo loro le spese del viaggio in treno.

Il viaggio si terrà da sabato 27 a martedì 30 luglio. Per partecipare è necessario inviare la domanda (scaricabile dal sito del Comune www.comune.carmignano.po.it) all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 15.30 di lunedì 17 giugno. Nel caso in cui le domande pervenute fossero più di dieci, si procederà all’estrazione dei partecipanti, che avverrà sempre lunedì 17 giugno alle 16.30 in una sala del Comune. Il Comune, lo ricordiamo, coprirà il costo del viaggio, le spese di soggiorno sono a carico del singolo partecipante.

Per informazioni è possibile contattare lo Spazio Giovani di Comeana (055 8716213 o politichegiovanili@comune.carmignano.po.it).

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

