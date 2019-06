Variante stadio, seconda assemblea pubblica a Pisa

È convocata per martedì 4 giugno (sede Società Filarmonica Pisana, via Contessa Matilde 80, ore 21.30) la seconda assemblea pubblica dedicata alla presentazione della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento urbanistico “Porta a Lucca – Arena Garibaldi”.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Pisa, Michele Conti, degli assessori all’urbanistica, Massimo Dringoli, e ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, e del presidente di Tages, Massimo Ferrini.

L’assemblea pubblica rientra nel programma di partecipazione stilato per raccogliere i contributi dei cittadini sul procedimento urbanistico in corso che riguarda la variante contestuale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico “Porta a Lucca – Arena Garibladi”. La prima assemblea del 21 maggio scorso e quella di martedì 4 giugno si svolgono nel periodo compreso tra l’avvio del procedimento e l’adozione della variante in Consiglio Comunale, fase in cui sono ritenuti di fondamentale importanza i contributi di cittadini, tifosi e professionisti che saranno parte integrante del procedimento di formazione della variante. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa