Vincere il Segnalibro d'oro alla biblioteca Fucini: riparte La lettura non va in vacanza

Mancano solo pochi giorni alla fine della scuola e all’inizio delle tanto desiderate vacanze estive! La sezione ragazzi “L’isola del tesoro” della Biblioteca Comunale “Renato Fucini” di Empoli pensa ai suoi piccoli lettori ed organizza il programma delle iniziative di promozione della lettura per i mesi di giugno e luglio, oltre ad una nuova, emozionante edizione de “La Lettura non va in vacanza”, il concorso, giunto alla sua quinta edizione, che vede la collaborazione delle librerie Rinascita e Cuentame.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, anche l’estate 2019 vedrà sventolare nei loggiati della biblioteca le coloratissime catene della lettura, simbolo del concorso e diventate una tradizione del periodo estivo della biblioteca. Nessun cambiamento per quanto riguarda le regole di partecipazione. Il concorso è riservato ai giovani lettori dai 7 ai 12 anni, divisi in due categorie: 7/9 anni e 10/12 anni.

Vince chi legge il maggior numero di libri e ne fa una piccola recensione in cui consiglia o sconsiglia il libro ai colleghi utenti e chi fa la recensione più simpatica o significativa. Inoltre sarà premiato anche il lettore più fortunato! A fine settembre ci saranno quindi incredibili premi e sorprese per i più assidui e fortunati lettori!

Partecipare è semplice. E’ sufficiente recarsi in biblioteca, chiedere il cartellino nominativo da appendere sulla terrazza della biblioteca e leggere i libri che più vi piacciono. E’ possibile prenderli in prestito in biblioteca o acquistarli presso una delle librerie cittadine che aderiscono all’iniziativa, la libreria Rinascita e la libreria Cuentame.

A partire da martedì 11 giugno per ogni libro letto si riceverà un segnalibro sul quale scrivere una breve recensione, per consigliare o sconsigliare il libro ad altri lettori; sarà poi sufficiente portare i segnalibri in biblioteca, dove le bibliotecarie e i bibliotecari aiuteranno a costruire la propria personale “catena della lettura”. Ogni volta che allungherete la catena, avrete diritto di “pescare” uno speciale segnalibro. Questi segnalibri dovranno essere conservati e portati con sé il giorno della premiazione a settembre: solo durante la premiazione sarà infatti svelato quale, tra tutti i segnalibri, è il segnalibro d’oro, che darà diritto a premi ulteriori.

LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA SEZIONE RAGAZZI DI GIUGNO E LUGLIO

Martedì 4 giugno Il tempo delle storie

L’Ora del racconto

Se ancora non avete capito se cani e gatti sono amici o nemici vieni in torre e lo scopriremo tutti insieme! Continua anche a giugno il consueto appuntamento con l'ora del racconto. Vi aspettiamo!

Per bambini da 3 a 7 anni. L’incontro si svolge dalle 17 alle 18. Non è richiesta la prenotazione.

Lunedì 10 giugno Il tempo delle storie

Letture ad alta voce per piccolissimi

Venite nella torre del racconto accoccolati sul tappetone! Torna il momento tanto atteso, quello morbidone delle storie per i più piccoli, un modo molto dolce per avvicinare i bambini all'uso del libro e all'ascolto.

L’incontro è rivolto ai bambini da 18 a 36 mesi e si svolge alle 17.30. Prenotazione richiesta.

Martedì 11 Giugno Il tempo delle storie

L’Ora del racconto

Questo pomeriggio nella torre del racconto con i libri della biblioteca faremo uno straordinario viaggio nelle emozioni, venite numerosi! Le bibliotecarie sono pronte con tante belle storie.

Per bambini da 3 a 7 anni. L’incontro si svolge dalle 17 alle 18. Non è richiesta la prenotazione.

Martedì 18 Giugno Il tempo delle storie

L’Ora del racconto

Min è un microbo, è piccola, piccolissima! Fantastico! Una storia su esserini così piccoli che dobbiamo usare il microscopio per vederli! Questo libro e tanti altri per rallegrare il pomeriggio nella torre!

Per bambini da 3 a 7 anni. L’incontro si svolge dalle 17 alle 18. Non è richiesta la prenotazione.

Lunedì 24 Giugno Libri in circolo

Gruppo dei Giovani Lettori della Rete REA.net

Un momento pensato per i giovani che amano leggere, dove poter condividere le frasi più belle dei libri letti e scambiarsi consigli e sconsigli di letture! Un'occasione per stare insieme e condividere la passione per la lettura.

Per ragazzi da 14 a 19 anni. L’incontro si svolge dalle 17 alle 18. Prenotazione richiesta.

Martedì 25 Giugno Libri in circolo

Circolo di lettura +11

Un imperdibile appuntamento dedicato ai lettori dagli 11 ai 13 anni, per conoscere insieme tante letture e scambiarsi opinioni sui libri appena letti. Quale modo migliore per trovare nuovi spunti di lettura?

Per ragazzi da 11 a 13 anni. Vi aspettiamo numerosi dalle 17 alle 18. Prenotazione richiesta.

Mercoledì 3 Luglio Il tempo delle storie

Per il ciclo: “Metti una mattina d'estate … in biblioteca”: L’Ora del racconto

Pensate un po' se un'orsetta non volesse andare in letargo! Magia e stupore in questo e altri libri libri speciali che offrono la magia della storia affiancata ad App tutte da sperimentare con la LIM in torre. L’incontro è rivolto ai bambini da 3 a 7 anni. Orario di inizio 10.30. Prenotazione richiesta.

Mercoledì 10 Luglio Creatività digitale

Per il ciclo: “Metti una mattina d'estate … in bibloteca”: Crea la tua DigiCartolina

Hai un messaggio da mandare ad un amico che non senti da tempo? O invece vuoi condividere la tua felicità di essere in vacanza? Crea la tua cartolina digitale da poter mandare o condividere con chi vuoi con un click!

Per bambini da 8 a 11 anni. L’incontro si svolge dalle 10.30 alle 11.30. Prenotazione richiesta.

Mercoledì 17 Luglio L’officina del fare

Per il ciclo: “Metti una mattina d'estate … in biblioteca”: Tutti sulla luna!!

Lo sapevate che 50 anni fa due astronauti per la prima volta camminarono sul suolo lunare? In biblioteca dopo una breve lettura celebreremo questo momento con la costruzione del vostro viaggio nello spazio! Per bambini da 3 a 7 anni. L’incontro si svolge dalle 10.30 alle 11.30. Non è richiesta la prenotazione.

Mercoledì 24 Luglio L’officina del fare

Per il ciclo: “Metti una mattina d'estate … in bilioteca”: Giocare… in viaggio nel tempo!

Ma... i nonni, i bisnonni che giochi facevano? Bellissimi momenti da trascorrere in biblioteca a giocare come una volta! Ne conosci qualcuno anche tu? Benissimo, sei il benvenuto, li sperimenteremo tutti insieme!

Per bambini da 6 a 10 anni. L’incontro si svolge dalle 10.30 alle 11.30. Non è richiesta la prenotazione.

Per partecipare agli incontri è necessario essere iscritti alla biblioteca. Info e prenotazioni 0571/757873 ; sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

