Zingaretti riempie piazza Curtatone per sostenere Franconi a Pontedera

Il segretario dem Nicola Zingaretti ha riempito piazza Curtatone a Pontedera per l'appoggio a Matteo Franconi, candidato Pd al ballottaggio. Quella alla città della Piaggio è la prima tappa toscana del presidente della Regione Lazio. In serata si recherà a dare l'appoggio a Simone Giglioli a San Miniato e ad Anna Tempestini a Piombino. Sul palco, a fianco del primo cittadino uscente Simone Millozzi, tutti gli altri sindaci che 'ce l'hanno fatta' al primo turno: Gabriele Toti per Castelfranco di Sotto, Sergio Di Maio per San Giuliano Terme, Giovanni Capecchi per Montopoli in Val d'Arno, Marco Gherardini per Palaia, oltre al deputato Lucia Ciampi e al consigliere regionale Antonio Mazzeo. Il leader del Pd segue la visita di Giorgia Meloni, segretario Fratelli d'Italia, giunta la scorsa settimana per l'avversario di Franconi, Matteo Bagnoli.

Zingaretti ha affrontato molte tematiche nazionali: il decreto sicurezza, l'alleanza Lega-M5S che avrebbe "buttato via 17 miliardi di euro" nell'anno di governo. "Aiutare le persone in difficoltà è una grossa speculazione del centrodestra - ha affermato Zingaretti -, queste persone (i rappresentanti del governo nazionale, NdR) stanno rubando il futuro ai nostri giovani", riferendosi allo spread che ha superato la soglia dei 290 punti.

Franconi, che ha preso la parola per primo, ha chiesto ai pontederesi di "aprire gli occhi" e di schierarsi dalla parte del centrosinistra, contro le accuse mosse nella scorsa settimana di una possibile 'copiatura' dei programmi.

