Bartolini (Lega): "Ancora discariche abusive a Quarrata. Fenomeno da contrastare"

“Non possiamo che stigmatizzare con forza - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega - il grave e ripetuto fenomeno delle discariche abusive presenti sul territorio di Quarrata. Ben venga la meritoria opera di Legambiente ma pensiamo che tutto ciò non sia più, comunque, ammissibile e che le persone dovrebbero seguire degli appositi corsi di educazione civica e se colti in flagrante dovrebbero avere delle sanzioni adeguate. E’ anche fondamentale che l’amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, sia maggiormente attenta nel monitorare questa problematica che rischia di deturpare non poco il paesaggio circostante il quale, viceversa, dovrebbe essere preservato e goduto pienamente dai cittadini. Auspichiamo, infine che pure le Forze dell’Ordine possano presidiare, se l’attuale organico lo permette, maggiormente le zone alle pendici del Montalbano, facendo da deterrente nei confronti d’individui incivili e privi totalmente di buonsenso.”

