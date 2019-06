Da Firenze a New York, All'Antico Vinaio apre a Manhattan

L'Antico Vinaio apre a New York. Il celebre locale di Firenze, nato e cresciuto in via dei Neri, si sposta per un mese nella più glamour Manhattan. A annunciarlo è il proprietario Tommaso Mazzanti, che come al solito ha sfruttato i social network per ufficializzare la cosa.

Assieme a lui anche l'imprenditore e ristoratore italo-americano Joe Bastianich, conosciuto per il ruolo di giudice in Masterchef e ospite fisso all'Antico Vinaio.

Dal 13 giugno al 13 luglio a Manhattan si aprirà una specie di temporary store dell?Antico Vinaio, con la Favolosa e le sue colleghe schiacciate a fare il ruolo di protagoniste.

Si tratta di un'ulteriore crescita per Mazzanti e il suo locale, creato dai genitori nel 1989. Dopo i successi di TripAdvisor, è riuscito a cavalcare l'onda su Facebook e Instagram ed è diventato un vero e proprio oggetto di culto per turisti e affamati. Adesso il grande passo nella Grande Mela.

