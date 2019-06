Apre il Centro Donna e vaccinazioni a Pescia

Giovedì 6 giugno alle 12- si svolgerà la Presentazione del nuovo Centro Donna e Centro Vaccinazioni del Presidio territoriale di Porta Fiorentina in via Fiorentina, 13 a Pescia alla presenza dell’Assessore Regionale alla Salute, del Presidente della Società della Salute della Valdinievole e del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro.

Il presidio situato vicino all’Ospedale SS Cosma e Damiano e alle attività territoriali di zona e della Società della Salute della Valdinievole presenta la nuova organizzazione interna che accoglie due importanti servizi non soltanto per la zona di Pescia, ma di tutta Valdinievole al fine di offrire risposte socio-sanitarie qualificate: il Centro Donna, con le sue attività consultoriali promuove la tutela della salute della donna in ogni fase della vita, assicura inoltre le prestazioni relative al percorso nascita e all'assistenza dopo il parto; il Centro Vaccinazioni svolge un ruolo importante nella prevenzione delle malattie infettive garantendo le vaccinazioni obbligatorie per il periodo dell’infanzia.

Fonte: Asl Toscana Centro - Sds Valdinievole