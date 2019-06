Aprono le porte delle residenze storiche a Santa Maria a Monte

In via del tutto eccezionale aprono ai visitatori le porte delle ville storiche del territorio di Santa Maria a Monte. Un’occasione da non perdere quella proposta dall’Università del Tempo Libero, promossa dall’Associazione “Eumazio” in collaborazione con il Comune di Santa Maria a Monte.

Sabato 8 Giugno, con appuntamento alle ore 17.30 in Piazza del Comune nel centro storico di Montecalvoli, i partecipanti avranno la possibilità di visitare gli interni, il parco ed i sotterranei della Villa Tognellli-Marinai, in via Indipendenza. Al termine sarà possibile visitare anche altri cunicoli dell’antico castello.

Sabato 15 Giugno sarà la volta di Villa Mori aprire i propri battenti. Con ritrovo alle ore 17.30 presso la villa in via San Michele, 18, si visiteranno gli interni della residenza di una delle famiglie più importanti di Santa Maria a Monte, con le relative scuderie, antica chiesa di San Michele. A seguire, passeggiata nel parco e apericena al tramonto del sole sotto il glicine.

Per info e richieste specifiche, prenotazioni e costi, 3471091316 oppure 3357721134.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

