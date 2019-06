Aspettando il Volo del Ciuco, abiti in mostra e cena medievale

Ancora poche settimane di attesa per la manifestazione di cultura popolare più partecipata e vissuta nella Città di Empoli. Sabato 22 giugno 2019 tutti con il naso all’insù per il “540° Volo del Ciuco”, manifestazione storico popolare, inserita nella rete nazionale delle rievocazioni storiche, aperta alla città tutta, invaderà in una magica atmosfera del passato, le vie del centro storico e piazza Farinata degli Uberti.

Per immergersi nell’atmosfera è stata organizzata un’anteprima grazie alla mostra degli abiti del Corteggio storico del Volo del Ciuco, dal Medioevo al Rinascimento, allestita nella splendida chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, visitabile da fino a domenica 16 giugno 2019. Una selezione davvero accurata, particolare e significativa, espressione del fatto a mano delle sarte della Compagnia di Sant’Andrea. Abiti ma anche accessori dell’epoca.

Inoltre, l’esposizione vanta anche dei costumi storico popolari del Castello di Monterappoli e del Borgo Pontormese. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30, e poi dalle 16 alle 18.30.

Dagli abiti che narrano la storia popolare della città empolese, alla ‘Cena Medievale’. Un appuntamento attesissimo in programma sabato 15 giugno dalle 20, nel suggestivo e unico scenario dell'ex Convento degli Agostiniani. Una cena come da tradizione per cui si può prenotare fino al 12 giugno al numero telefonico 3478224380. I posti sono limitati e quindi il consiglio è di affrettarsi. Una serata per scoprire prelibatezze culinarie del passato e spettacoli a tema. Il tutto ben condito dalla associazione La Costruenda di Empoli, organizzatrice della Sagra del Carciofo Empolese. Costo € 28.00.

Per i fotografi e gli appassionati va segnalato il 2° concorso fotografico del Volo del Ciuco “Atmosfere e magie medievali”. Sono previsti interessanti premi. Per partecipare collegati al seguente link http://www.volodelciuco.it/blog/concorsofotografico/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

