Cade nel bosco e rimane a testa in giù: salvato 81enne

Un 81enne è stato recuperato dopo una caduta in un bosco a Tafoni, nel territorio comunale di San Marcello Piteglio, nella montagna pistoiese. L'uomo era rimasto bloccato con una gamba e con la testa rivolta verso il basso, ma per fortuna è riuscito a chiamare i soccorsi, anche se non sapeva però dove si trovava. I vigili del fuoco del distaccamento di San Marcello sono riusciti a localizzarlo, a liberarlo e ad affidarlo ai sanitari del 118 intervenuti. Presenti anche il personale del soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri e personale SAST.

