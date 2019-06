A Camaiore l’esposizione permanente 'Picasso-Duncan'

Sabato 8 giugno, alle ore 17.00, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione permanente “Picasso-Duncan” che vedrà la sua definitiva sistemazione presso la Biblioteca Comunale “Michele Rosi” a Palazzo Tori Massoni. A un anno di distanza dalla scomparsa di David Douglas Duncan, l’Amministrazione Comunale rende omaggio alla memoria dell’indimenticato fotografo con una cerimonia a cui si affiancherà la presentazione del libro di Aldo Marchi “David Douglas Duncan, il fotografo di Picasso” edito dalla casa editrice “Il fiore”.

La collezione di cinquanta scatti raffiguranti la vita privata dell’artista spagnolo è stata donata nel 2015 da Duncan ai cittadini di Camaiore. Villa Le Pianore fu la location della mostra "This is Picasso: fotografie di David Douglas Duncan", voluta dall’Amministrazione Comunale di Camaiore e organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, occasione imperdibile di conoscere le immagini selezionate dal celebre fotoreporter americano tra quelle che ha scattato negli anni dell’intenso sodalizio con l’artista. All’inaugurazione, avvenuta il 29 maggio 2015, Duncan fu insignito della cittadinanza onoraria in virtù del rapporto di profonda amicizia con la città che ha ospitato, fino alla morte, la prima moglie Leila.

