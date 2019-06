Canoa, Pieraccioni e la coppia Zanasi-Martire vincono a Mantova

A Mantova lo scorso weekend la Canottieri Comunali Firenze ha portato sei atleti per partecipare alle gare nazionali di velocità, valide come prove selettive per la convocazione in nazionale in vista dei Campionati Europei delle categorie ragazzi, junior e senior, in programma a luglio in Repubblica Ceca.

L’allenatore Marco Guazzini ha fatto scendere in acqua sul lago inferiore di Mantova il K2 categoria ragazzi di Mattia Zanasi e Massimiliano Martire, equipaggio alle prime gare nazionali che si è già messo in mostra ad inizio stagione. Il risultato finale è stata la vittoria sui mille metri, che ha confermato l’affiatamento tra i due giovanissimi canoisti fiorentini.

Emilio Pieraccioni, Elia Manetti e Lorenzo Sodi hanno gareggiato negli junior sul k1, con la vittoria di Pieraccioni che ha bissato il successo del titolo italiano di fondo conquistato sempre a Mantova lo scorso aprile.

Guido Conciarelli e Francesco Bazzani sono scesi in acqua sul k1 con gli under 23. Podio sfumato per soli sette centesimi di secondo per Bazzani, giunto quarto al traguardo dei mille metri.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze

