Una nuova vita per Jennifer e Ginevra, i nuovi annunci di #Cercocuccia

Oggi è martedì 4 giugno ed è tempo di #Cercocuccia, la rubrica di gonews.it dedicata ai nostri amici a 4 zampe.

La rubrica è in collaborazione con le associazioni di volontariato di Empoli Arca e Aristogatti. Per avere notizie e chiedere l’adozione basta rivolgersi ad Aristogatti per i gatti (338 324 4769, info@aristogatti.org), all’associazione ‘Un Cane per Amico’ (Stefania 3471721403), ad Arca per i cani (0571 580377, arcaempoli@katamail.com), all’Enpa di Firenze (055 21 32 96, firenze@enpa.org) e al canile ‘Hermada’ di Montecatini Terme (via delle Padulette 24, per info consigliodirettivohermada@gmail.com oppure chiamare 360 308565, 334 6211610 o 328 5331883).

JENNIFER

Jennifer ha circa 8 mesi, taglia media, sana e già sterilizzata.

Compatibile con gli altri cani, pacata con le persone.

È una cucciola dolcissima e deve scoprire il lato positivo della vita per un cane e in canile non può trovarlo.

Provincia di Firenze

Per info Consuelo - 3470156262

Stefania - 3471721403

GINEVRA



Ginevra è una cagnolina di piccola taglia: 7 chili di pura bontà.

È dolce, buona, simpatica, educata; una cagnolina adatta ai giovani e ai meno giovani, adatta a chi desidera una compagna di vita a 4 zampe tranquilla e per niente impegnativa.

Ha circa 7 anni, sana, vaccinata e sterilizzata.

Ma una gnometta così cosa ci fa ancora dentro a un box?

ACCETTIAMO ANCHE UNO STALLO

Si trova in provincia di Firenze.

Per info Barbara - 348.8581671.

Tutte le notizie di Montespertoli