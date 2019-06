A Cerreto Guidi ritorna il torneo in memoria di Denise Baldi

Ha preso il via a Cerreto Guidi, il Torneo “Denise Baldi”, la cui prima edizione venne organizzata nel maggio del 1996 in ricordo di Denise, scomparsa il 25 marzo dello stesso anno in un incidente stradale.

Dopo un’interruzione di qualche anno, il torneo è ripreso lo scorso anno con una grande partecipazione.

La 19°edizione del torneo, organizzato dall’A.S.D. Arci Cerreto Guidi insieme alla famiglia Baldi, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è iniziata nel campetto in Piazza XX Settembre (per i cerretesi la Fiera), lunedì 3 giugno, alla presenza del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“La mia presenza- commenta il Sindaco- ha il significato di rimarcare il valore aggregativo e sociale di questo torneo che nel nome di Denise, ha visto negli anni, un grandissimo coinvolgimento di giovani. Ringrazio gli organizzatori e la famiglia Baldi per ciò che fanno e per il nobile pensiero di devolvere ogni anno una parte del ricavato della manifestazione alla nostra comunità”.

Quest’anno sono 13 le squadre che si contendono la vittoria finale nel torneo di calcetto 3 contro 3 senza portiere, in programma ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì con partite alle ore 21.30 e alle ore 22.30.

Il torneo andrà avanti fino al 27 giugno, mentre la finale è in programma sabato 29 giugno 2019, alla presenza del Sindaco di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

