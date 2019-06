Cinquecentenario della morte di Leonardo, le iniziative dell'associazione Viva Vinci

Cinquecento anni dalla morte, un cartellone di iniziative che hanno avuto un respiro internazionale e che proseguono con eventi altrettanto importanti calati nel territorio. La Toscana continua a celebrare il “talento universale del Rinascimento” grazie al cartellone estivo dell’associazione culturale VivaVinci presentato stamani, martedì 4 giugno, a palazzo del Pegaso.

Il “genio patrimonio dell’umanità le cui radici sono state fondamentali per l’espressione dei suoi innumerevoli talenti” – ha detto il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, in conferenza stampa – grazie alle iniziative organizzate da un’associazione locale che ha nella sua mission la valorizzazione di Leonardo, continuerà ad essere celebrato e ricordato fino alla fine dell’estate”.

E accanto a questo ricco programma che inizierà con la suggestiva cena rinascimentale alla Villa Ferrale di Vinci il prossimo 14 giugno, si inserisce anche un appuntamento unico nel panorama europeo: la première di sabato 8 giugno con l’esposizione de ‘La giovane Monna Lisa’. Una mostra in Consiglio regionale, che Giani ha voluto affiancare alle iniziative di VivaVinci, proprio per rilevare quel “fitto calendario dedicato a Leonardo, che attraversa la Toscana, l’Italia e l’Unione, e che dimostra quanto alta e universale fosse l’espressione del suo talento. Un genio che ha saputo imporsi nei più disparati campi dell’arte e della conoscenza”.

Il consigliere regionale Enrico Sostegni ha ricordato “l’acuta intelligenza di Leonardo”, mentre ha riconosciuto il “merito di VivaVinci; un’associazione locale che ha saputo organizzare un cartellone di altissimo profilo”. Un “valore del territorio – ha continuato – che saprà certo spingere la promozione e la conoscenza di Vinci e dintorni”.

Il grande rilievo delle iniziative, tra cui figurano lo spettacolo intitolato al genio di Vittorio Sgarbi (domenica 16 giugno alle 20.30 al cinema Excelsior di Empoli) e la mostra ‘Leonardo 50.0’, un ponte tra arte contemporanea e passato (dal 6 al 30 settembre in una location ancora da svelare), è stato riconosciuto dal sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia: “Il nostro territorio ha messo in piedi una serie di eventi che celebrano Leonardo in tutte le sue sfaccettature”

In conferenza stampa erano presenti anche il presidente e la vicepresidente dell’associazione di promozione e attività sociale Marzio Lensi e Annalisa Verna.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI VIVAVINCI

VENERDI 14 GIUGNO (ORE 20.30) – CENA RINASCIMENTALE IN VILLA

Una cena da 300 posti con abiti e musiche rinascimentali si terrà nello splendido scenario di Villa Il Ferrale. Location di grande fascino fra gli olivi della strada per Anchiano, con vista mozzafiato su Vinci a pochi passi dalla casa natale di Leonardo da Vinci. A fare da sottofondo alle portate lo spettacolo di artisti di strada e un concerto con arpa e flauto in stile rinascimentale. Apparecchiatura in tema, camerieri e figuranti in costume, musiche rinascimentali e teatranti di strada faranno rivivere le atmosfere uniche dei tempi di Leonardo da Vinci. Un’occasione che servirà anche a presentare l’associazione VivaVinci e parlare del programma degli eventi previsti. Una serata per conoscersi e approfondire i motivi che ci sostengono nel nostro impegno.

SABATO 15 GIUGNO (ORE 20.30) - CONCERTO DI MUSICA LIRICA

Nella suggestiva location della Pieve di San Giovanni Battista a Sant’Ansano di Vinci recentemente restaurata, un grande concerto con la Filarmonica Amadeus composta di 80 elementi e diretta da un maestro di grande valore come Gianmarco Cavallaro. Un programma corposo costituito da romanze e pezzi d’opera di sicuro apprezzamento. Un evento pensato dalla città di Vinci per offrire un doveroso omaggio al ‘suo’ Genio.

DOMENICA 16 GIUGNO (ORE 21.15) – VITTORIO SGARBI A EMPOLI CON ‘LEONARDO’

Alla scoperta dell’arte e del pensiero di Leonardo da Vinci attraverso lo sguardo di una guida d’eccezione: Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte omaggia il Genio nel Cinquecentenario della sua morte con lo spettacolo ‘Leonardo’ che andrà in scena al cinema teatro Excelsior di Empoli, domenica 16 giugno, alle ore 21.15.

Dopo i lavori dedicati a Caravaggio e Michelangelo, Sgarbi ci accompagna in un viaggio tra le opere, le invenzioni e l’ingegno di uno dei simboli del Rinascimento, una figura che ha evocato nei secoli l’idea dell’uomo totale e che continua ad affascinare a cinque secoli dalla sua morte.

Dalla Monna Lisa all’Ultima Cena, passando per le invenzioni e i significati più profondi del suo pensiero, Vittorio Sgarbi tenta di restituirci tutta la grandezza e il fascino del ‘Genio’, accompagnato dalle musiche di Valentino Corvino e le scenografie di Tommaso Arosio, quest’ultimi chiamati a sviluppare le relazioni profonde esistenti tra suono e immagine dove linguaggi, tecnologie e immaginari vengono rielaborati e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance ed installazioni.

PER INFO: www.vivavinci.it

