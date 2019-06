Cittadini Attivi San Jacopino denunciano: "Il giardino di via Galliano non è fruibile"

Il giardino di via Galliano non è fruibile, questa la denuncia da parte dei cittadini di San Jacopino.

"Svariate le denunce che sono arrivate lo scorso anno da parte del 'Comitato Cittadini Attivi San Jacopino' alle istituzioni per risolvere il problema di un giardino che è diventato ormai poco più che un quadrato con solo tre scarne panchine. Anche il tappeto di gomma con i giochi dei bambini non c'è più. Per di più nell'area bivaccano personaggi che bevono alcolici fino a perdere la ragione. I cittadini raccontano che spesso si assiste a liti e risse. Per qualche tempo la zona era tornata fruibile grazie all'ordinanza anti-bivacco che era stata fatta qualche mese fa, in cui rientrava anche il giardino di via Galliano in quanto osservato speciale da parte della polizia Municipale. Ora purtroppo -prosegue il Comitato- anche con l'arrivo della bella stagione siamo punto e a capo, i cittadini tornano a richiedere con forza interventi risolutivi al nuovo governo fiorentino. Vanno bene i controlli ma si richiede una riqualificazione dello spazio affinché torni a essere un giardino fruibile a tutti".

Comitato Cittadini Attivi San Jacopino

