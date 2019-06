Concorsi, a Siena si cercano 7 istruttori di polizia municipale

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette Istruttori di Polizia Municipale (categoria C), con riserva di un posto per i volontari delle Forze Armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 comma 9 del decreto legislativo 66/2010, e di due posti per il personale comunale in servizio con contratto a tempo indeterminato (ex art. 52 comma 1 bis del decreto legislativo 165/2001).

Le domande, sottoscritte e corredate dalla fotocopia di un valido documento di identità, indirizzate al Comune di Siena – Piazza Il Campo n. 1 – 53100 Siena, dovranno pervenire entro il prossimo 18 luglio e potranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo (Piazza Il Campo n. 1), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30; inviate per posta (non farà fede la data di inoltro del plico); oppure tramite PEC (posta certificata) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it, in questo caso la domanda sarà accettata soltanto se inviata da una casella di posta certificata.

Il testo integrale del bando, con il modulo per la domanda e i modelli di autodichiarazione, può essere reperito sul sito istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso Il Comune / Gare, Concorsi e Avvisi / Concorsi e Avvisi / Bandi e Avvisi / Avvisi e Bandi in pubblicazione, oppure al Servizio Personale in Piazza del Campo, n. 1.

Info: tel. 0577 292183/2184/2186/2187.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

