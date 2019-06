Consiglio comunale Montaione, al via i 5 anni di governo

Con la presente si comunica che sabato 8 giugno alle 10.30, in sessione straordinaria in Prima convocazione presso la sala consiliare “Mario Rossetti” è stato convocato il Consiglio comunale di Montaione per la trattazione del seguente ordine del giorno

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000.

GIURAMENTO DEL SINDACO

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E NOMINA DEI RISPETTIVI CAPIGRUPPO DA PARTE DELLE DIVERSE COMPONENTI POLITICHE PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE

COMUNICAZIONE NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MONTAIONE NEL CONSIGLIO DELL'UNIONE.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio stampa