Nascondigli impensabili per la droga durante il Motomondiale al Mugello

Oltre cento militari all'autodromo di Scarperia e San Piero per la sicurezza degli spettatori durante il motomondiale. Le Fiamme Gialle di Firenze si sono date da fare domenica 2 giugno e hanno sequestrato in tutto 535 grammi di droga: prinicpalmente marijuana e hashish ma anche cocaina e anfetamina.

L'operazione, portata a termine con l'aiuto del fiuto dei cani antidroga, ha portato alla segnalazione di 149 persone, quindici delle quali provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Particolari, se così si può dire, i nascondigli degli stupefacenti: si va da una scatola di biscotti all'oblò di un camper, dalla bocca di un giovane al passaruota di un'auto oppure una custodia degli occhiali.

Le pattuglie impegnate nei controlli antidroga, inoltre, hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel settore dell'abusivismo commerciale sono state individuate, all'interno dell'autodromo, 4 postazioni mobili di vendita di bibite e generi alimentari senza autorizzazione e in totale evasione fiscale. Nei confronti di questi si è proceduto al sequestro amministrativo di 675 bottiglie di formati vari di acqua e birra. Le bevande sequestrate sono state consegnate al comune di Scarperia che le donerà a locali enti non commerciali.

Inoltre, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze (ITL), sono stati eseguiti controlli nei confronti delle ditte incaricate all’allestimento delle strutture mobili all’interno dell’autodromo (stand, gazebo, prefabbricati). Questo ha portato alla sospensione dell’attività di 5 degli 8 operatori economici controllati per aver impiegato più del 20% di lavoratori in nero.

Tutte le notizie di Scarperia e San Piero