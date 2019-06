Controlli su colf nel Livornese, non dichiarato 1 milione al fisco

Più di un milione di euro: a tanto ammontano i redditi complessivi non dichiarati tra il 2013 e il 2017 da colf e badanti, stando a quanto accertato dalla guardia di finanza di Cecina.

Sono ventisei i casi scoperti sul litorale livornese. L'ultimo riguarda una 57enne di origini moldave residente a Cecina: assunta con regolare contratto, non avrebbe dichiarato al fisco 10mila euro di retribuzioni. Quei soldi sono stati poi spediti nel paese di residenza ai familiari.

Ancora in terra cecinese è stato individuato nei giorni scorsi un assistente domestico moldavo di 48 anni che ha incassato da un anziano dal 2013 al 2015, 55 mila euro, che non avrebbe poi dichiarato al fisco: ora dovrà pagare tra imposte, le sanzioni e interessi 31mila euro. Caso simile per una colf di 65 anni che dal 2013 al 2017 ha avuto retribuzioni per 76mila euro: ne dovrà pagare 36mila.

Il quarto caso scoperto riguarda una colf sconosciuta al fisco, 60 anni, ucraina: le verifiche della finanza hanno consentito il recupero a tassazione di 46mila euro non dichiarati.

