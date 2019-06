Defibrillatori e formazione, accordo Assoconciatori

Formazione sulle tecniche di intervento in caso di necessità e per la sicurezza sul luogo di lavoro, grazie ad un apposito accordo con cui l’Assoconciatori mette a disposizione dei suoi associati defibrillatori in azienda a prezzi agevolati, fornendo la formazione specifica sulle necessarie procedure da adottare.

Con l’installazione dei defibrillatori si procede parallelamente alla formazione del personale preposto ad utilizzarli, con la possibilità per le aziende di avvalersi delle formule più convenienti di assistenza e manutenzione degli impianti: partner tecnico dell’accordo con l’Assoconciatori è “Santa Croce medical center” che curerà le fasi di installazione dei defibrillatori e formazione dei dipendenti.

Nell’ambito dell’iniziativa, oltre alle concerie, l’installazione ha riguardato finora anche gli impianti di Aquarno, Sgs, e del POTECO, dove stamattina si è svolto un corso di formazione rivolto ai dipendenti, che sono stati coinvolti in simulazioni sulla gestione delle situazioni di pericolo. Le aziende interessate ad usufruire dell’accordo possono contattare l’Associazione Conciatori.

