Definita l'area tecnica del Ponsacco calcio, "Ripartire da chi ha fatto tanto per il club rossoblù"

Una new entry e quattro conferme. Prende forma all’insegna della continuità anche l’area tecnico-sportiva dell’Fc Ponsacco 1920 edizione 2019/2020: dopo quelle del direttore sportivo Andrea Luperini e dell’allenatore Francesco Colombini, infatti, arrivano anche le conferme del vice Riccardo Rocca, del preparatore atletico Luca Di Giulio, del massaggiatore Andrey Micheletti e del segretario sportivo Bruno Dianda.

Il volto ‘’nuovo’’, invece, è il preparatore dei portieri Stefano Volpi, comunque una vecchia conoscenza degli sportivi ponsacchini dato che è già stato in rossoblù in Eccellenza e in Serie D. Arriva dal Valdivara 5 Terre (Eccellenza) e in passato è stato a Sestri Levante, Massese, Tuttocuoio e Sestrese (in Serie D), Pietrasanta e Castelfranco di Sotto (Eccellenza) e nei settori giovanili di Castelfiorentino, Empoli e Rondinella. Prende il posto di Paolo Mattolini a cui va il ringraziamento della dirigenza rossoblù per l’ottimo lavoro svolto nelle ultime tre stagioni.

“Abbiamo uno staff tecnico affiatato, competente, motivato e decisamente felice di continuare a collaborare con l’Fc Ponsacco 1920– ha spiegato il direttore sportivo Andrea Luperini -: se negli ultimi anni abbiamo siamo arrivati a livelli molto importanti è anche grazie a questo gruppo di lavoro e, dunque, è stato del tutto logico ripartire da chi tanto ha dato e fatto per il club rossoblù”.

Fonte: Fc Ponsacco - Ufficio Stampa

