Due spaccate a Empoli, individuato ladro grazie alla comparazione del Dna

Un 20enne di Poggibonsi ma senza fissa dimora, C.G. le iniziali, tossicodipendente, è stato denunciato dalla polizia di Empoli perché ritenuto responsabile del furto con spaccata al circolo Arci di Pontorme il 20 novembre 2018. In quella occasione, il ladro portò via il fondo cassa e dei generi alimentari ma lasciò due piccole ma importanti tracce di sangue sui vetri rotti, all'interno e all'esterno del locale.

La polizia scientifica, ottenuti i rilievi, ha inviato il materiale al servizio centrale di Roma per estrarre il profilo genetico. La comparazione con un altro furto con spaccata, avvenuto pochi giorni prima (il 7 novembre 2018 in via Roma a Empoli) e dove il giovane era stato indagato, ha permesso di vedere la perfetta corrispondenza del dna. La conferma è giunta anche dalla Capitale. Da lì è scattata la denuncia alla procura di Firenze. Il giovane è già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Tutte le notizie di Empoli