Duecentocinque anni dell'Arma dei Carabinieri, celebrazioni a Pisa

Nel cortile del Comando Provinciale, in via Guido da Pisa, domani mattina, a partire dalle ore 10.30, l’Arma dei Carabinieri festeggia il suo 205° Annuale della sua Fondazione. L’Arma celebra la propria festa il 5 giugno, giorno in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. La motivazione che ha accompagnato la medaglia è la seguente: "Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia".

Alla cerimonia di commemorazione parteciperanno, oltre ai militari in servizio nella Provincia, anche le massime Autorità ed i sindaci del territorio. Nella circostanza, i militari, che durante gli ultimi dodici mesi si sono distinti nelle attività di servizio, riceveranno la ricompensa loro tributata dai Comandi superiori: saranno proprio le più alte Autorità a consegnare, con le proprie mani, gli attestati ai carabinieri più meritevoli.

Fonte: Legione Carabinieri Toscana, comando di Pisa

