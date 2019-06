Eid Salam, la fine del Ramadan in una festa a Firenze

Domenica 9 giugno 2019, dalle 18.30, terza edizione di Eid Salam, festa della pace in occasione del Ramadan, che quest’anno si svolgerà presso il Circolo Arci Isolotto, in via Maccari 104.

“Torna per il terzo anno l’ormai tradizionale appuntamento con la fine del Ramadan – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – con un’iniziativa che parte dallo storico Circolo Arci dell’Isolotto e coinvolge in prima persona, oltre che il Quartiere 4 e l’Arci, anche un ventaglio di importanti realtà del territorio provenienti dal mondo dell’Islam e delle organizzazioni per la pace. Di grande interesse il tema prescelto, che pone al centro i giovani come risorse per la costruzione di una società aperta. E lo fa attraverso un dibattito che mette insieme cultura e scuola, due valori da tenere sempre in primo piano come strumenti fondamentali per la democrazia e la convivenza civile. Due valori da sempre patrimonio del nostro quartiere. Mi auguro che la partecipazione, da sempre fattore di libertà e pace, sia alta. È anche con confronti e incontri come questo, peraltro accompagnato da rock e gastronomia internazionali, che si progetta e si realizza un futuro migliore per noi e i nostri figli”.

In programma:

ore 18.30, Incontro-dibattito sul tema “Le giovani generazioni come risorsa per una società aperta”, con la partecipazione di: Takoua Ben Mohamed, fumettista italo-tunisina; Ludovico Arte, dirigente scolastico dell’Itt Marco Polo di Firenze; Hamdan Al Zeqri, Centro Culturale Islamico Masjid Al Taqwa; Mohamed Abou El Ela, Giovani Musulmani Italiani Firenze;

ore 20.30, Aperitivo con cucina mediterranea e mediorientale;

ore 21.45, Kabìla in concerto (progressive rock italo-libanese), con esecuzione integrale del concept album “Life”.

Ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

