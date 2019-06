Elezioni Santa Croce, Oliveri sulle preferenze: "Risultato importante"

Vincenzo Oliveri detto Asma è stato il recordman di preferenze a Santa Croce sull'Arno alle ultime elezioni, ma il suo schieramento - il centrodestra - ha perso alle urne. Ciononostante l'ex comandante della polizia municipale è felice per i voti presi: "Come consigliere anziano ed eletto per aver ottenuto il maggior numero di preferenze individuali tra tutti i candidati consiglieri nel comune di Santa Croce sull’Arno ringrazio le 344 persone che mi hanno votato. Nessuno a Santa Croce si aspettava che il sottoscritto ottenesse un risultato personale così clamoroso ma questo è stato il frutto di una campagna elettorale portata avanti non solo negli ultimi due mesi ma da più di cinque anni".

'Asma', da poco 70enne, ha anche tempo per tirare una stilettata al centrosinistra, non fa nomi ma si capisce che si riferisce a Giovanni Golfarini, il quale - appena diciannovenne - si è presentato con lo schieramento di centrosinistra ed è diventato uno dei più giovani consiglieri comunali: "Durante la campagna elettorale mi sono presentato con il mio soprannome 'Asma' ereditato dal mio babbo, mentre qualcun altro della lista avversaria che si allarma tanto per inesistenti pericoli democratici, ha ereditato 176 voti e non 200 della nonna ex Assessore classificandosi solo undicesimo su 15 consiglieri eletti".

Cosa ha intenzione di fare Oliveri adesso? Ha risposto lui stesso: "Mi propongo di portare avanti le richieste, le idee, le lamentele di tantissimi santacrocesi nei confronti dell’Amministrazione che ha governato male lasciando sempre di più un paese insicuro e nel degrado. Non è vero che il sindaco ha vinto ed è stata premiata per le cose fatte ha vinto sicuramente perché nella nostra lista qualcuno non è, purtroppo, stato in grado di intercettare il consenso di alcuni centri di interesse che compongono il paese, ma anche perché una parte di santacrocesi non ha avuto il coraggio di cambiare e la differenza di soli 300 voti parla chiaro. Il sindaco si aspetta dal sottoscritto un’opposizione costruttiva che, sicuramente, grazie anche alla mia esperienza comunale per aver lavorato 28 anni nella Polizia Municipale e la conoscenza della macchina amministrativa, non farò mancare".

"La mia nomina a consigliere comunale mi darà maggiore possibilità di informare i cittadini di tutto quello che la Giunta vorrà fare e che farà. Ringrazio tutti i candidati della mia lista con i quali abbiamo creato un bellissimo programma elettorale che adesso, insieme ai consiglieri eletti Marco Rusconi, Benedetta Cicala, Valentina Fanella ai quali faccio i miei più sinceri complimenti, porteremo avanti. Ringrazio poi Alessandro Lambertucci che, per quanto riguarda i voti senza preferenza, ha portato alla lista una percentuale significativa rendendo possibile che il centrodestra potesse ottenere il suo miglior risultato dal dopoguerra ad oggi" ha concluso Oliveri.

