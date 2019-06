I vigili del fuoco del Comando di Pistoia e del distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti questa notte intorno alle ore 4.00, in Via San Michele, per il parziale distacco della gronda di un hotel. Per precauzione sono stati evacuati i circa 20 ospiti della struttura.

L'intervento è ancora in corso nella mattinata.

