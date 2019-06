Ferragosto a Firenze, c'è chi scommette sulle temperature. L'esperto: "Idea pericolosa"

Del clima stabilizzato direttamente sull'estate, dopo un freddo che si è allungato per buona parte di questo maggio, ormai siamo consapevoli. La notizia che giunge da un'agenzia di stampa riguarda le previsioni sull'imprevedibile: ovvero il meteo. I trader di Snai hanno deciso di cimentarsi in questo ambito e Agipronews riferisce che è possibile sulle temperature massime e minime del prossimo Ferragosto nelle principali città italiane.

"Qualche esempio: a Roma un picco superiore a 30.5° è dato a 1,75; più improbabile che la temperatura si mantenga al di sotto, ipotesi a 1,95. Quanto a Napoli, si gioca sull’Under/Over 29.5° e l’Over è l’opzione più “facile”, a 1,65. Il caldo più afoso è previsto a Bologna (Over 32.5° a 1,75) e Firenze (Over 33.5° a 1,75). Quanto alle minime, la città più fredda potrebbe essere Torino, visto che si può giocare a 1,85 un Under 17.5°. Decisamente più “calde” le previsioni per Palermo, dove è ritenuto possibile che la minima non scenda al di sotto dei 22.5°, eventualità data a 1,85".

Per avere un'idea più precisa su queste quote e sul loro funzionamento, abbiamo chiesto a Gordon Baldacci, meteorologo dell'Empolese.

Hai idea su che cosa si basano questi pronostici e queste quote?

Non ho un'idea precisa sinceramente, ipotizzo che tali quote si vadano ad inserire in un quadro generale dove si trovano le medie climatiche delle singole città, soprattutto tenendo conto degli ultimi 10-15 anni e non di tutta la striscia trentennale tipica di un'analisi specifica a largo spettro.

Anche voi meteorologi fate scommesse, a livello informale e tra di voi, come questa?

In tutta sincerità, quest'idea che si possa scommettere sul meteo la vedo piuttosto pericolosa. Non abbiamo ancora secondo me la percezione di quanti eventi spesso anche pericolosi si legano al meteo, soprattutto in un territorio ferito e particolarmente fragile come quello italiano. Non vorrei che un giorno per puro interesse economico, si arrivasse a scommettere magari, sull'emissione o meno di un'allerta meteo, cosa che a mio avviso sarebbe gravissima. Inoltre non è ancora chiaro del tutto su quali dati o meglio su quali rete di monitoraggio sono considerati validi i dati per la scommessa. Facciamo un esempio concreto, a Firenze ci sono circa 7 stazioni meteorologiche omologate. Quale sarebbe il dato da tenere in considerazione?, la stazione in periferia che segna ad esempio 32 C° o quella immersa nell'isola di calore dei viali di circonvallazione dove nello stesso momento ci sono 34-35 C°?