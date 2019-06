I fiorentini e la cura della casa, quinti in Italia per acquisti online

La casa, intesa come ambiente familiare e rifugio domestico o come status symbol, rappresenta un bisogno e un desiderio che neanche la crisi riesce a scalfire.

Rispetto all’andamento del mercato immobiliare in Italia nel quarto trimestre 2018, l'Istat*** ha certificato la crescita di case vendute per il settore residenziale: +5,5% nel Nord-ovest, +4,7% nel Nord-est, +4,4% al Centro, +2,8% al Sud e +1,8% nelle Isole. Dati che si accompagnano a un aumento di consapevolezza al momento dell'acquisto. Ogni investimento, effettuato anche a costo di notevoli sacrifici, implica una duplice attenzione: la prima è nella scelta dello spazio, la seconda è nella sua manutenzione.

Dato interessante a conferma di quanto gli italiani siano sempre più attenti e predisposti alla cura della propria abitazione è l’aumento del +36,5%** nel valore degli acquisti su eBay.it nella categoria “Bricolage e Fai da te” nel triennio 2016-2018. Nell’analizzare il settore inoltre, eBay ha delineato anche differenze e peculiarità delle principali province italiane negli ultimi 12 mesi*.

Ne è emerso come la provincia di Firenze, si classifichi quinta nella classifica delle città italiane che hanno speso di più per la cura sia della casa che del giardino*. Nel capoluogo toscano, patria d'arte e di cultura, la categoria dedicata al Fai-da-te vive un periodo di piena salute. Ciò dimostra sia il legame che le persone instaurano col proprio spazio abitativo, rendendolo esteticamente appagante e funzionale, sia la propensione a svolgere da sé i piccoli lavori di manutenzione domestica.

Se sono gli 'utensili elettrici' e i 'materiali' ad essere le categorie più acquistate su eBay.it, la più alta percentuale di crescita a Firenze registrato negli ultimi 12 mesi rispetto all’anno precedente interessa la categoria 'organizzazione utensili' (dalle cassette per gli attrezzi alle cassettiere per viterie), con un +10% in valore. Oltre ad un'affinità con il fai da te per l'interno della casa, i residenti della provincia toscana rivolgono l'attenzione anche alla cura del giardino e agli arredamenti da esterno. A dimostrazione di ciò, un +8,5% nella spesa allocata dai fiorentini per l’acquisto su eBay.it di articoli per la cura del giardino negli ultimi 12 mesi.

Fra questi, ottime performance di 'set di tavoli e sedie' (+14% in valore) e di 'sdraio e lettini'(+21% in valore). Il trend più positivo, però, lo vivono 'coperture e teli': con un +38% in valore. Soprattutto in città, d'altronde, basta un determinato elemento (ad esempio una copertura o un telo caratterizzato da una trama o da una cromia particolare) a potenziare uno stato di relax e benessere, sfruttando anche gli spazi all'esterno come i terrazzi. Al netto del primato di 'idropulitrici', 'decespugliatori' e 'motoseghe', comune a tutte le province italiane, un prodotto fortemente acquistato è quello delle 'motozappe e arieggiatori, con un incremento del +41,3% in valore.

I ricambi per motoseghe e decespugliatori, coerentemente con il forte acquisto degli stessi, presentano rispettivamente +108,9% e, addirittura, +199,7% in valore. Per ciò che riguarda la cura di piante e terreno troviamo due prodotti che mantengono il primato dal Nord al Sud: i 'vasi, cestini e fioriere' e, subito dopo, i fertilizzanti. Dati che danno conferma dell'attenzione italiana a rendere lo spazio abitativo sempre più green.

Fonte: Ebay

Tutte le notizie di Firenze