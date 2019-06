Gruppo Giovani Conciatori, corso di comunicazione in azienda

La comunicazione sul luogo di lavoro, dalla gestione delle situazioni conflittuali alla valorizzazione dei rapporti in azienda: sono questi alcuni dei temi del nuovo corso di formazione del Gruppo Giovani Conciatori, promosso dall’Associazione Conciatori e articolato in una serie di seminari incentrati sulle tecniche per incentivare la condivisione di informazioni all’interno di un’azienda garantendone il più efficiente funzionamento.

Martedì 4 giugno si è svolto il primo incontro: «Un’esperienza formativa che ci fornisce competenze particolarmente utili per un contesto, come quello aziendale, in cui tanto meglio si perseguono obiettivi comuni quanto più si riesce a gestire le relazioni e la comunicazione interna»: a parlare è Marta Lupi, coordinatrice del Gruppo Giovani, presente con gli altri imprenditori del Gruppo al primo incontro del corso, incentrato sul superamento delle divergenze sul luogo di lavoro, e che proseguirà sulle opportunità che possono nascere da situazioni conflittuali.

Nozioni teoriche ma soprattutto tanta pratica: il corso sulla comunicazione in azienda ha visto la tutor Clara Bertini, psicologa, ripercorrere con i giovani imprenditori alcune delle loro esperienze di lavoro in cui si è rivelato fondamentale il giusto approccio nelle relazioni con clienti e colleghi. Gli incontri proseguiranno per tutto il mese di giugno, aperti ai giovani imprenditori interessati a partecipare.

