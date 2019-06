Irreperibile dal 2018, trovato a casa della madre a Fiesole: in manette

Nella tarda serata di ieri 3 giugno 2019, i Carabinieri della Stazione di Fiesole hanno arrestato B.M., 29enne, di origine romena, ma di fatto domiciliato nel Comune di Fiesole, pregiudicato, gravato da Ordine di Aggravamento della Misura Cautelare in Carcere emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Firenze.

L’aggravamento della misura restrittiva, risalente al luglio 2018, era stato emesso a seguito delle numerose comunicazioni effettuate dai Carabinieri della Stazione di Fiesole, con le quali venivano segnalate le reiterate assenze dello stesso dall’abitazione della madre, ove era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato in concorso commesso nell’anno 2012 in San Marcello Pistoiese (PT).

Il provvedimento restrittivo, in atto dal 2018, non era stato ancora notificato poiché l’arrestato dal 6 luglio 2018, si era reso irreperibile, sino alla tarda serata di ieri quando i Carabinieri di Fiesole, transitando nei pressi dell'abitazione della madre, l'hanno trovato.

Il soggetto, per evitare l'arresto, si era nascosto, protetto dalla madre, sotto il letto. Per lui sono scattate le manette ed è stato associato alla Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.

Tutte le notizie di Fiesole