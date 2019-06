La lingua cinese fa crescere il Pesenti

Il cinese traina la crescita dell’Istituto Antonio Pesenti. La scuola cascinese chiuderà l'anno scolastico con la cerimonia di inaugurazione della Classe Confucio e si prepara ad accogliere a settembre un numero di iscritti alle prime che sale del 20% rispetto all'attuale anno scolastico.

Sono 212 gli studenti di terza media che hanno scelto il Pesenti come scuola secondaria superiore, 35 in più rispetto ai 177 dello scorso anno scolastico. La prospettiva sul numero totale degli studenti prevede un incremento da 871 a 915 frequentanti. Crescono gli iscritti di tutti gli indirizzi, dal liceo scientifico internazionale al liceo scientifico delle scienze applicate, ma l’aumento maggiore riguarda il liceo linguistico e il liceo scientifico sportivo. Il percorso formativo che valorizza lo studio e la pratica sportiva passa da 73 a 94 iscritti.

Alta la crescita anche nel linguistico, con il passaggio da 45 a 54 studenti. Lo storico indirizzo si è rinnovato a partire dall'anno in corso, con l’attivazione di un percorso formativo che comprende lo studio della lingua cinese, a fianco di inglese e spagnolo. Ed è proprio la lingua orientale a richiamare il numero più alto di iscritti nel linguistico.

Da diversi anni il Pesenti ha avviato una collaborazione con l’Istituto Confucio di Pisa, collegato alla Scuola Superiore Sant'Anna. Il lavoro comune è partito da corsi pomeridiani extra curricolari in cinese, con esami per più livelli di conoscenza della lingua. E dall'anno scolastico

2018/19 ha portato anche all'attivazione del corso di liceo linguistico con studio del cinese. Lunedì 10 giugno, alle 9,30, la scuola presenterà la lunga attività condivisa e l’attivazione della nuova classe Confucio di cinese.

Alla cerimonia di presentazione, insieme a Ivana Carmen Katy Savino, dirigente scolastica del Pesenti, parteciperanno il professor Andrea Piccaluga, direttore dell’Istituto Management della Scuola superiore Sant’Anna, Huang Yunlin, direttrice dell'Istituto Confucio di Pisa, Cristina Grieco, assessora regionale all'istruzione e formazione, Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, il provveditore Giacomo Tizzanini, dirigente degli ambiti territoriali 18 e 19, e Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa.

