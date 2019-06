La Sindaca Monica Marini nomina la nuova Giunta: tre riconferme e due novità

La Sindaca Monica Marini ha nominato la Giunta chiamata a governare il Comune di Pontassieve per i prossimi 5 anni. La Giunta sarà composta dalla Sindaca e 5 assessori: Carlo Boni (Vice Sindaco), Filippo Pratesi, Jacopo Bencini, Mattia Cresci e Giulia Borgheresi.

Una squadra giovane formata da 6 persone, due donne e quattro uomini, con un’età media di 34 anni. Tre sono gli assessori uscenti riconfermati (Boni, Pratesi e Bencini) e due le novità, Mattia Cresci e Giulia Borgheresi.

Squadra che vince non si cambia, si rinnova! - dichiara Monica Marini – La nuova Giunta di Pontassieve rispecchia quello che è stato il percorso di un’intensa e partecipata campagna elettorale, nel segno dell’unità del Centrosinistra e per continuare ad investire nelle migliori energie del territorio. Ripartiamo da una base solida premiata dal risultato elettorale, con un giudizio netto e positivo sul lavoro dei cinque anni precedenti.

La Sindaca tiene per sé le deleghe per urbanistica, polizia Municipale, rapporti istituzionali e Città Metropolitana. Al neo Vice Sindaco Carlo Boni, vengono confermate le deleghe alle politiche per la scuola, cultura, biblioteca, cultura della memoria e legalità, sport, Agricoltura, caccia e pesca, oltre alle partecipate e all’ambiente. Il confermato Filippo Pratesi continuerà il suo impegno istituzionale con le deleghe a lavoro e attività produttive, Mobilità e trasporti pubblici, Edilizia Privata, piano strutturale intercomunale, Lavori pubblici e politiche per gli investimenti, patrimonio, protezione civile e decoro urbano. A Jacopo Bencini vanno le deleghe per il bilancio e la trasparenza, personale, politiche per la sostenibilità e la transizione, agenda 2030, programmazione e ricerca finanziamenti, partecipazione e cittadinanza attiva, politiche internazionali, diritti e pari opportunità, Rapporti con l’Unione di Comuni, Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione del Programma. A Mattia Cresci vanno le politiche sociali e della Salute, l’economia civile, il commercio, l’innovazione tecnologica e la semplificazione, mentre a Giulia Borgheresi, le deleghe all’associazionismo e volontariato, le politiche giovanili, i gemellaggi, la comunicazione e il turismo e marketing

La Nuova Giunta

Monica Marini, Sindaca. Confermata con il 68,05% all’ultima tornata elettorale del 26 maggio 2019. Urbanistica, Polizia Municipale, Rapporti Istituzionali e Città Metropolitana

Carlo Boni, Vice sindaco Sport, Politiche per la scuola, cultura, biblioteca, cultura della memoria e della legalità, Agricoltura, Caccia e pesca, Ambiente e verde pubblico, Partecipate

37 anni, laureato in Sviluppo Rurale presso l'Università degli Studi di Firenze, specializzato in sostenibilità e management ambientale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e circular economy alla LUISS Roma. Diplomato alla scuola di formazione specialistica di Amministrazione Municipale presso ANCI. Attualmente docente. Attivo nel mondo dell'associazionismo e del volontariato.

Jacopo Bencini, Assessore Bilancio e trasparenza, Personale, Politiche per la sostenibilità e la transizione, Agenda 2030, Programmazione e ricerca finanziamenti, Partecipazione e cittadinanza attiva, Politiche internazionali, diritti e pari opportunità, Rapporti con l’Unione di Comuni, Rapporti con il Consiglio Comunale e Attuazione del Programma

29 anni, pontassievese. Dopo la laurea con lode in Relazioni Internazionali e Studi Europei presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2016 intraprende l’attività di ricercatore su società civile e conflitti ambientali legati ai cambiamenti climatici, prima presso un prestigioso centro di ricerca italiano, poi dal 2018 presso l’Istituto Tedesco per le Politiche di Sviluppo sotto il Ministero per la Cooperazione Internazionale. Autore e coautore di studi e ricerche per le Nazioni Unite, il Comitato Economico e Sociale Europeo ed altre organizzazioni, da anni lavora a cavallo fra Pontassieve, l’Africa e Bruxelles. Ha collaborato con Commissione Europea, Commissione dell’Unione Africana, ed il Royal Institute for International Affairs. Attivo in politica e nel volontariato, milita dal 2007 nel Partito Democratico.

Filippo Pratesi , Assessore Lavoro e attività produttive, Mobilità e trasporti pubblici, Edilizia privata, Piano Strutturale Intercomunale, Lavori pubblici e politiche degli investimenti, Patrimonio pubblico, Protezione civile e Decoro urbano

Sposato con tre figli, vive da sempre a Pontassieve. Laureato in ingegneria civile, ha lavorato come libero professionista per oltre 10 anni, e dopo aver conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento, attualmente lavora come docente di scuola superiore. Impegnato da anni nell'associazionismo di ambito educativo, è stato consigliere dell'Opera per la Gioventù Giorgio La Pira.

Mattia Cresci, Assessore Politiche sociali e della Salute, Economia civile, Commercio, Innovazione tecnologica, semplificazione

24 anni. Laureato in matematica, ha scelto di lavorare come insegnante di Scuola Superiore, attualmente in un Liceo di Firenze. Cresciuto nelle scuole e nel territorio di Pontassieve, la sua passione per la politica nasce nelle associazioni del territorio, dove svolge tuttora servizio educativo rivolto ai giovani. Nella scorsa legislatura è stato Consigliere Comunale nel gruppo del Partito Democratico, incarico per cui è stato rieletto nelle elezioni dello scorso 26 maggio.

Giulia Borgheresi, Assessore Associazionismo e volontariato, Politiche giovanili, gemellaggi, comunicazione, Turismo e marketing territoriale

24 anni, il prossimo venerdì 7 giugno 2019 si laureerà in giurisprudenza con una tesi su “Neuroscienze e responsabilità penale” presso l'Università degli Studi di Firenze. Impegnata da anni nel volontariato e nell'associazionismo, eletta come consigliere comunale alle amministrative 2019 con la Lista Civica e membro dell'associazione Pontassieve Futura.

Il primo appuntamento ufficiale della nuova legislatura sarà il Consiglio Comunale fissato per il 14 giugno alle ore 21 in Sala del Consiglio (Palazzo Sansoni Trombetta, Via Tanzini, 30 Pontassieve).

Tutte le notizie di Pontassieve