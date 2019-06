Per Leonardo l’arte è libera: si inaugura la mostra all'Accademia delle Arti e del Disegno

Giovedì 6 giugno, anniversario del giorno in cui Leonardo ricordava un impressionante episodio relativo alla pittura murale della Battaglia di Anghiari nel Palazzo della Signoria, sarà inaugurata nel Palazzo dei Beccai, sede dell’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze (Via Orsanmichele 4), la mostra "Per Leonardo: l’arte è libera (La Classe di Pittura nel V centenario della morte di Leonardo Da Vinci)", visitabile con ingresso gratuito fino al 30 giugno.

Venti artisti tra i maestri riconosciuti della scena contemporanea hanno dato vita ad un percorso variegato e stimolante che si ispira e cerca di riflettere sulle intuizioni e le suggestioni della multiforme opera del genio di Vinci. Da un’idea del Presidente della Classe di Pittura, Andrea Granchi, e i suggerimenti di Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale Leonardo Da Vinci, è nata, infatti, un’esposizione che testimonia le molteplici vie del linguaggio artistico contemporaneo, ricordando anche due maestri da poco scomparsi tra i più apprezzati artisti italiani del secondo Novecento: Luca Alinari e Umberto Buscioni. Venti opere dal disegno alla pittura, dall'oggetto tridimensionale al fotogramma filmico senza trascurare il libro d’artista, con le quali l’Accademia delle Arti del Disegno vuole riflettere e far riflettere sul modo di guardare l’arte come espressione della propria interiorità e, come sosteneva Leonardo, della propria libertà. “La varietà di tecniche, oltre che d’invenzione espresse in queste opere – dichiara Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno – non avrebbe mancato di appassionare Leonardo stesso. È così che Leonardo è ancora fra noi; è anche così, che tentiamo di capirlo e di farlo nostro”.

Artisti partecipanti: Luca Alinari, Massimo Becattini, Carlo Bertocci, Adriano Bimbi, Umberto Buscioni, Rodolfo Ceccotti, Raul Dominguez, Luigi Doni, Luigi Fatichi, Luca Giacobbe, Jacopo Ginanneschi, Roberto Giovannelli, Andrea Granchi, Riccardo Guarneri,Pietro Manzo, Andrea Martinelli, Carlo Pizzichini, Renato Ranaldi, Vittorio Tolu, Stefano Turrini

