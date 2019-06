L'U18 GOld batte Agliana e fa cinquina

Prosegue la striscia positiva dell’U18 Gold che nella penultima giornata della seconda fase si impone al PalaBetti sulla Pallacanestro Agliana per 79-57 e mantiene così vive le speranze di approdare alla Final Four per l’assegnazione della Coppa Toscana, anche se il destino gialloblu sarà legato ai risultati della diretta concorrente Synergy Basket.

Dopo una prima parte di gara condotta sul filo dell’equilibrio (18-17 al 10′ che diventa 37-37 all’intervallo), al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Ferazzi, peraltro tutti a segno e con cinque uomini in doppia cifra, cambiano passo piazzando un break letale nella terza frazione (22-6 il parziale) che vale il +16 al 30′ (59-43). Un vantaggio che i gialloblu amministrano nel periodo finale, allungando ulteroriormente fino a superare le venti lunghezze di vantaggio.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. AGLIANA 2000 79-57

Parziali: 18-17, 19-20, 22-6, 20-14

Tabellino: Cicilano 19, Talluri 12, Cavini 14, Turini 12, Fabrizzi 11, Giannetti 3, Castellacci 6, Luari 2. All. Vertaldi.