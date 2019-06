Maestra denunciata per violenza su un bambino, Stella (FI): "Perché procedura non avviata da Usr?"

"Ci chiediamo per quali motivi l'Ufficio scolastico regionale non abbia ancora preso provvedimenti verso la maestra della scuola primaria M.L. King di Firenze, che nel marzo scorso è stata denunciata dai genitori di un bambino, che la accusano di aver spinto il figlio a terra facendogli sbattere la testa, e poi obbligando un altro bambino a dargli un calcio. Visto l'atteggiamento dell'USR, interesseremo della vicenda direttamente il ministro dell'Istruzione". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Sulla vicenda avevamo presentato un'interrogazione all'assessore regionale all'Istruzione, che ci ha risposto oggi - spiega Stella - riportando la relazione sull'accaduto fatta dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Ufficio che conferma l'idoneità della docente nonostante l'episodio in questione e nonostante le continue lamentele di diversi genitori, alcuni dei quali sono stati costretti a rivolgersi a noi. Non è possibile che una maestra possa compiere atti così gravi e restare impunita, pertanto scriveremo al ministro Bussetti, sollecitando l'arrivo di ispettori del Miur".

