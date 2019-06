Mongatti lancia la sua nuova giunta a Barberino: vice Di Maio

Il Sindaco di Barberino di Mugello Giampiero Mongatti, ha comunicato oggi, Martedì 4 Giugno, la composizione della nuova Giunta del Comune.

Sara Di Maio sarà Vice Sindaco con Deleghe al Bilancio, Sviluppo Economico, Agricoltura, Turismo, Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Ambiente, Servizi Pubblici locali;

Fulvio Giovannelli con deleghe al Personale, Politiche Giovanili e Cultura;

Antonella Martinucci con deleghe alle Politiche educative e scolastiche e lavori Pubblici;

Sandra Mantelli con deleghe alla Sanità, Servizi Sociali, Interventi di sostegno al reddito e Pari opportunità;

Restano in capo al Sindaco le deleghe di Urbanistica, Edilizia Privata, Servizi Amministrativi/Affari Generali, Polizia locale, Sport, Caccia e Pesca, Partecipate, Edilizia residenziale pubblica e Protezione Civile.

Una giunta che riparte dunque dalle conferme dell’ultimo mandato, con l’inserimento di Sandra Mantelli, 43 anni nata a Firenze e residente a Barberino. Psicologa e psicoterapeuta, da oltre 10 anni coordina servizi di prevenzione giovanile in ambito territoriale e collabora come direttore tecnico in alcune strutture pedagogico riabilitative.

“Il lavoro di costituzione della Giunta di questo nuovo mandato è partito proprio dal grande affiatamento e dai risultati ottenuti insieme agli Assessori negli ultimi cinque anni, commenta il Sindaco di Barberino Giampiero Mongatti. Abbiamo scelto, allo stesso modo di cinque anni fa, di iniziare con una Giunta composta da quattro Assessori oltre al Sindaco, per poi decidere strada facendo sulla necessità e opportunità di nominare un quinto Assessore.

Grazie di cuore a Sara, Fulvio, Antonella e Sandra, che hanno accettato di accompagnarmi in questo nuovo, importante impegno e si sono messi a disposizione della nostra comunità. Un ringraziamento particolare anche a Giuliano Biancalani e Aleandro Del Mazza, quest’ultimo appena eletto in Consiglio Comunale, che hanno lavorato al mio fianco per cinque anni con dedizione e grande passione contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di rilevanti obiettivi”.

Fonte: Comune di Barberino di Mugello - Ufficio stampa

